"Культурная столица" с Татьяной Черниговской: прямой эфир Piter.TV

Дом журналиста и Сбербанк представляют: встреча с Татьяной Черниговской в рамках проекта "Культурная столица". 17 марта с 18.00 на канале Piter.TV стартует прямая трансляция встречи с Заслуженным деятелем науки РФ, Заслуженным деятелем Высшего образования, Членом Совета по науке и образованию при Президенте РФ, доктором биологических и филологических наук, профессором Татьяной Черниговской. Эфир доступен в разделе "Наши трансляции".

Татьяна Владимировна Черниговская является одним из ведущих специалистов в области когнитивных наук -- психолингвистики, нейропсихологии и нейрофизиологии -- в России и за рубежом. По её инициативе в СПбГУ были открыты первые в России магистратуры по психолингвистике и по когнитивным исследованиям; ею были разработаны системы модификации программ обучения на основе современных научных данных; под её руководством успешно функционируют международные программы совместной подготовки аспирантов по психо- и нейролингвистике с Голландией, Норвегией и США. Татьяна Владимировна является автором более 350 научных работ; постоянно выступает с приглашёнными лекциями и докладами в России и за рубежом. В 2017 году стала лауреатом Золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний в номинации "Науки о жизни".