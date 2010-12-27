"Коридоры школы не подиум": детский омбудсмен прокомментировала историю о крашенном школьнике

Никаких претензий к цвету волос школьника у комиссии не возникло.

Детский омбудсмен Светлана Агапитова прокомментировала историю о крашенном школьнике. Об этом сообщили в соответствующем ведомстве.

Так, по решению вопрос об ученике частного петербургского лицея решался на конфликтной комиссии. Никаких претензий к цвету волос школьника у комиссии не возникло.

Да и причина конфликта естественным образом исчезла: Илья предстал перед комиссией платиновым блондином в красивом деловом костюме — к такому ученику и претензии-то какие-то предъявлять было сложно — ребенок отправился на урок отметили в пресс-службе детского омбудсмена

Напомним, что инцидент произошел в "Паскаль-лицее" в середине февраля. Ученик девятого класса перекрасил волосы в натуральный блонд. При этом школьными правилами не запрещается красить волосы в неяркие естественные оттенки.

Здорово, что новый имидж ученика стал новой возможностью не только для него, но и для всей школы встряхнуться и подумать, что можно изменить, чтобы весну встретить красивыми, но при этом не забыть главного — коридоры школы не подиум и приходим мы в класс все-таки учиться отметтила омбудсмен

Светлана Агапитова отметила, что этот инцидент является поподом для обновления акта о внешнем виде школьников.

Ранее мы сообщали о том, что В петербургском лицее школьника заперли в учительской из-за окрашенных волос

Фото:pixabay