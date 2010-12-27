В петербургском лицее школьника заперли в учительской из-за окрашенных волос

Девятиклассник просидел взаперти семь уроков.

В частном петербургском лицее школьника отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы. Об этом пишет "Росбалт", ссылаясь на слова адвоката семьи Анны Радованович.

Инцидент произошел в "Паскаль-лицее" в середине февраля. Ученик девятого класса перекрасил волосы в натуральный блонд. При этом школьными правилами не запрещается красить волосы в неяркие естественные оттенки.

Когда молодой человек пришел на занятия, завуч потребовала от него перекраситься. При этом адвокат утверждает, что с родителями никто на связь не выходил. После парень ушел на больничный. 19 февраля он пришел в школу. Директор принял решение отстранить его от занятий. Ученика заперли в учительской на семь уроков. Также ему запрещали выходить на переменах в коридор. При этом родители не знали, что к их ребенку применили меры дисциплинарного воздействия и психологического давления.

В настоящий момент родители девятиклассника обратились в полицию. Планируется написать заявление в прокуратуру, в Комитет по образованию и райотдел.

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