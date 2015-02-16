В Петербурге дети стали в три раза чаще попадать в ДТП за 2021 год

Так, согласно статистике, удвоилось число аварий с несовершеннолетними в Василеостровском, Колпинском, Кронштадтском, Приморском районах. Утроилось - в Калининском, Красногвардейском, Петродворцовом.

По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием детей выросло в два и три раза в зависимости от района города. Данные опубликовал 21 ноября аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге.

Так, согласно статистике, удвоилось число аварий с несовершеннолетними в Василеостровском, Колпинском, Кронштадтском, Приморском районах. Утроилось - в Калининском, Красногвардейском, Петродворцовом.

Аварийность увеличилась на 76% из-за неосторожности самих детей и подростков. Возглавил антирейтинг по детской невнимательности на дорогах Калининский район. Речь идёт о подростках от 12 до 17 лет, которые гуляют без взрослых.

Кроме этого, каждый пятый подросток попадает под колеса машины, когда переходит дорогу на красный - 11,5% - или вне зебры - 9%. Неожиданно выходят на дорогу 5% из-за стоящей машины. При переходе через проезжую часть в неустановленном месте 3,5% детей сбивают.

Отметим, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит по средам, четвергам, пятницам и субботам с 15:00 до 17:00.

Количество дорожных инцидентов с детьми-пассажирами также выросло. В каждом десятом случае в аварии попадали дети в возрасте 3 лет и подростки 10-12 лет.

В 46% случаев ДТП происходят на железнодорожных линиях, вблизи разъездов и на обгонных пунктах. Подобные аварии чаще всего происходят из-за плохого качества дорог, отсутствия знаков и разметки.

Ранее в Госдуме хотят сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет. Политик Нина останина уточнила, что инициирует создание документа, направленного на предоставление нового права несовершеннолетним в возрасте от 7 до 16 лет.

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, pexels