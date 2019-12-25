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"Комендантский час" для общепита сократил выручку петербургских заведений на 22%
Сегодня, 10:52
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nastya960

"Комендантский час" для общепита сократил выручку петербургских заведений на 22%

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По отношению к аналогичному периоду прошлого года выручка сократилась на 58%.

Жители Петербурга не слишком сильно сократили траты в барах и клубах из-за запрета на ночную работу и развлекательные программы. К такому выводу пришли специалисты ВТБ после анализа данных эквайринговых терминалов, установленных в ночных заведениях города.

За первую неделю действия ограничений выручка баров упала на 22%, по сравнению с предыдущей неделей. А вот по отношению к аналогичному периоду прошлого года выручка сократилась на 58%.

При этом некоторые заведения, несмотря на запреты, продолжают работать после 23:00.

Ранее в Петербурге проверили, как бары исполняют запрет на работу ночью.

Фото: Piter.tv

Теги: бары, выручка, кафе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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