"Комендантский час" для общепита сократил выручку петербургских заведений на 22%

По отношению к аналогичному периоду прошлого года выручка сократилась на 58%.

Жители Петербурга не слишком сильно сократили траты в барах и клубах из-за запрета на ночную работу и развлекательные программы. К такому выводу пришли специалисты ВТБ после анализа данных эквайринговых терминалов, установленных в ночных заведениях города.

За первую неделю действия ограничений выручка баров упала на 22%, по сравнению с предыдущей неделей. А вот по отношению к аналогичному периоду прошлого года выручка сократилась на 58%.

При этом некоторые заведения, несмотря на запреты, продолжают работать после 23:00.

Ранее в Петербурге проверили, как бары исполняют запрет на работу ночью.

Фото: Piter.tv