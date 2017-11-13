"Как это выглядит изнутри": Автомобиль разогнался на дороге до 457 км/час

В сети появилось видео, снятое из салона автомобиля KOENIGSEGG AGERA RS, который развил скорость 457 километров в час и побил мировой рекорд среди серийных автомобилей.

До недавнего времени самым быстрым серийным автомобилем в Мире считался французский гиперкар Bugatti Veyron Super Sport. Теперь пальму первенства завоевал автомобиль Koenigsegg Agera RS.

В ноябре 2017 года Koenigsegg Agera RS побил мировой рекорд среди серийных автомобилей по скорости. 457, 4 километра в час автомобиль развил за минуту 20 секунд со второй попытки. Этот рекорд официально зарегистрирован по всем правилам.

Рекордный заезд состоялся 4 ноября на идеально ровной трассе протяженностью почти в 18 километров недалеко от Лас-Вегаса. Движение на этом участке для рекордного заезда было перекрыто. На авто установлен 1360сильный двигатель. На опубликованном видео из салона автомобиля рекордсмена хорошо виден спидометр и дорога. Отметки в 457 километров в час машина достигает за каких-то 1 минуту 20 секунд.

Видео: YouTube/VBOX Motorsport

Фото: свободные источники