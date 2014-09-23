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Для автомобилистов опубликовали список мест, где будут работать комплексы фиксации с 11 по 17 сентября
Сегодня, 14:37
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Для автомобилистов опубликовали список мест, где будут работать комплексы фиксации с 11 по 17 сентября

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Опубликованы адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 11 сентября по 17 сентября.

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Камеры как обычно будут стоять на самых оживленных участках города. Например, на КАДе у въезда в Кронштадт или на Приморском шоссе в Приморском районе.

Ранее сообщалось, что на Шуваловском проспекте открыли рабочее движение.

Фото: Piter.TV
 

Теги: видеофиксация, скорость, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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