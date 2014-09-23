Для автомобилистов опубликовали список мест, где будут работать комплексы фиксации с 11 по 17 сентября

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Камеры как обычно будут стоять на самых оживленных участках города. Например, на КАДе у въезда в Кронштадт или на Приморском шоссе в Приморском районе.
Ранее сообщалось, что на Шуваловском проспекте открыли рабочее движение.
Фото: Piter.TV
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