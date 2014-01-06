Петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 20 по 26 ноября

Опубликованы адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 26 ноября.

В период с 20 по 26 ноября мобильные комплексы будут действовать на различных участках города и области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Автомобилистам стоит быть внимательнее на Витебском проспекте, Киевском шоссе, Приморском шоссе и других магистралях. Весь список можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в двух районах с 20 и 22 ноября.

Фото: Piter.TV