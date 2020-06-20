В Петербурге ограничат движение в двух районах с 20 и 22 ноября

В Выборгском и Московском районах Петербурга ограничат движение транспорта с 20 и 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Выборгский район
С 22 по 27 ноября в связи с производством работ по строительству водопровода ограничивается движение транспорта по Удельному проспекту от Забайкальской улицы до Скобелевского проспекта.
Московский район
С 20 ноября 2023 года по 10 августа 2024 года в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по Пулковской улице от улицы Орджоникидзе до Звездной улицы.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в пяти районах ограничат движение с 19, 20 и 21 ноября.
Фото: Piter.TV
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