В Петербурге ограничат движение в двух районах с 20 и 22 ноября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах с 20 и 22 ноября

В Выборгском и Московском районах Петербурга ограничат движение транспорта с 20 и 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 22 по 27 ноября в связи с производством работ по строительству водопровода ограничивается движение транспорта по Удельному проспекту от Забайкальской улицы до Скобелевского проспекта.

Московский район

С 20 ноября 2023 года по 10 августа 2024 года в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по Пулковской улице от улицы Орджоникидзе до Звездной улицы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в пяти районах ограничат движение с 19, 20 и 21 ноября.

Фото: Piter.TV