В Петербурге в пяти районах ограничат движение с 19, 20 и 21 ноября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в пяти районах с 19, 20 и 21 ноября.

В Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском и Петроградском районах ограничат движение транспорта с 19, 20 и 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кировский район

С 20 по 26 ноября из-за строительства газопровода закрывается движение транспорта по проезду без названия у дома 16 по улице Калинина.

Красногвардейский район

С 21 по 22 ноября из-за работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта у дома 14 по Хасанской улице, а по 2 декабря из-за по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков у дома 65 корпус 1 по Заневскому проспекту.

Московский район

С 19 ноября 2023 года по 22 марта 2024 года будут строить дорогу, поэтому ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту от Парковой улицы до Заставской улицы.

Невский район

С 20 по 26 ноября в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по дороге к станции "Нева".

Петроградский район

С 20 ноября 2023 года по 13 октября 2024 года в связи с производством работ по размещению временных ограждений ограничивается движение транспорта у дома 4 литера А по Малому проспекту П.С.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в четырех районах ограничат движение с 18 ноября.

Фото: Piter.TV