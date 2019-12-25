В Петербурге в четырех районах ограничат движение с 18 ноября

В Выборгском, Петроградском, Приморском и Фрунзенском районах с 18 ноября ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Выборгский район
С 18 ноября по 4 декабря в связи с производством работ по строительству водопровода ограничивается движение транспорта по боковому проезду проспекта Энгельса от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения.
Петроградский район
С 18 ноября 2023 года по 1 октября 2024 года в связи с производством работ по установке временных ограждений ограничивается движение транспорта у дома 1 литера А по Малому проспекту П.С.
Примрский район
С 18 ноября по 6 декабря из-за реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Шуваловскому проспекту от Лыжного переулка до улицы Оптиков, а по 27 ноября из-за прокладки водопровода закрывается движение транспорта в поселке Лисий Нос у дома 68 по Центральной улице (по Центральной улице от Сосновой улицы до Моховой улицы).
Фрунзенский район
С 18 ноября по 22 декабря в связи с производством работ по установке временных ограждений ограничивается движение транспорта по Балканской площади.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в четырех районах ограничат движение с 17 ноября.
Фото: Piter.TV
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