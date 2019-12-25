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В Петербурге в четырех районах ограничат движение с 18 ноября
Сегодня, 9:02
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В Петербурге в четырех районах ограничат движение с 18 ноября

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ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах с 18 ноября.

В Выборгском, Петроградском, Приморском и Фрунзенском районах с 18 ноября ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 18 ноября по 4 декабря в связи с производством работ по строительству водопровода ограничивается движение транспорта по боковому проезду проспекта Энгельса от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения.

Петроградский район

С 18 ноября 2023 года по 1 октября 2024 года в связи с производством работ по установке временных ограждений ограничивается движение транспорта у дома 1 литера А по Малому проспекту П.С.

Примрский район

С 18 ноября по 6 декабря из-за реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Шуваловскому проспекту от Лыжного переулка до улицы Оптиков, а по 27 ноября из-за прокладки водопровода закрывается движение транспорта в поселке Лисий Нос у дома 68 по Центральной улице (по Центральной улице от Сосновой улицы до Моховой улицы).

Фрунзенский район

С 18 ноября по 22 декабря в связи с производством работ по установке временных ограждений ограничивается движение транспорта по Балканской площади.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в четырех районах ограничат движение с 17 ноября.

Фото: Piter.TV

Теги: гати, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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