В Петербурге в четырех районах ограничат движение с 18 ноября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах с 18 ноября.

В Выборгском, Петроградском, Приморском и Фрунзенском районах с 18 ноября ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 18 ноября по 4 декабря в связи с производством работ по строительству водопровода ограничивается движение транспорта по боковому проезду проспекта Энгельса от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения.

Петроградский район

С 18 ноября 2023 года по 1 октября 2024 года в связи с производством работ по установке временных ограждений ограничивается движение транспорта у дома 1 литера А по Малому проспекту П.С.

Примрский район

С 18 ноября по 6 декабря из-за реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Шуваловскому проспекту от Лыжного переулка до улицы Оптиков, а по 27 ноября из-за прокладки водопровода закрывается движение транспорта в поселке Лисий Нос у дома 68 по Центральной улице (по Центральной улице от Сосновой улицы до Моховой улицы).

Фрунзенский район

С 18 ноября по 22 декабря в связи с производством работ по установке временных ограждений ограничивается движение транспорта по Балканской площади.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в четырех районах ограничат движение с 17 ноября.

Фото: Piter.TV