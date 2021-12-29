"Ида" продолжит понижать температуру в Петербурге 21 января

Местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

В пятницу, 21 января, Северная столица продолжит ощущать на себе влияние циклона "Ида". Он сохранит в городе облачную погоду, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня столбики термометров в городе покажут 0…-2 градусов, в Ленобласти 0…-5. В течение дня температура продолжит понижаться. Ветер подует с востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что петербуржец бросил в кассира банку сметаны из-за просьбы надеть маску.

Фото: Piter.TV