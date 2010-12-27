"IT-кубы" научат школьников Ленобласти программированию

Образовательные центры, в которых школьников будут обучать современным языкам программирования, создаются в регионе в рамках национального проекта "Образование".

В Ленинградской области к 2023 году создадут сеть центров цифрового образования школьников и студентов.

"Наши ребята успешно уже несколько лет выступают на чемпионатах "Молодые профессионалы", но нужно двигаться вперед и достойно показывать себя соревнованиях другого уровня. В создаваемых нами центрах цифрового образования будем готовить будущих программистов высочайшей квалификации. Уверен, что через несколько лет наши программисты будут занимать призовые места на юниорских европейских и российских олимпиадах", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Образовательные центры, в которых школьников будут обучать современным языкам программирования, создаются в регионе в рамках национального проекта "Образование".

Первый центр под названием "IT-куб" планируется организовать в 2020 году на базе Киришского политехнического техникума. Для реализации проекта Ленинградская область привлекла федеральное софинансирование, успешно приняв участие в конкурсном отборе на предоставление в 2020-22 годах субсидий из федерального бюджета.

Каждый "IT-куб" будет представлять собой специально выделенную площадку на базе образовательного учреждения, в котором разместятся коворкинг, интерактивная познавательная зона, медиатека и шесть специально оформленных помещений ("кубов") с рабочими местами воспитанников.

Воспитанников "IT-кубов" обучат программированию на Python и Java, разработке VR/AR-приложений, также они получать навыки системного администрирования и научатся работать с базами данных.

Актуальность создания центров цифрового образования детей "IT-куб" связана с повышением уровня информатизации и компьютеризации современного мира, возрастающим спросом со стороны IT-компаний на подготовленных специалистов.

Ежегодно в каждом из "IT-кубов" будут заниматься 400 человек.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО