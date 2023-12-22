Предприниматель рассказал о проблемах в сфере производителей.

Украинские власти наплевательски относятся к производству беспилотников в стране. Соответствующее мнение высказал руководитель местной компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью для Radio NV. Предприниматель отметил, что правительство в Киеве не понимает того, что ему потребуется в будущем, поэтому не способны правильно сформулировать свои требования к бизнесу и изготовителям. Кроме этого страдают также прогнозирование и планирование у производителей, так как им важно обладать определенным запасом времени для координации деятельности.

Да мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы Артем Вьюнник, бизнесмен

Политолог заявил, что НАТО стал соучастником всех террористических атак Украины.

Фото и видео: YouTube / Radio NV