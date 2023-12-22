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Политолог заявил, что НАТО стал соучастником всех террористических атак Украины
Сегодня, 13:48
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Политолог заявил, что НАТО стал соучастником всех террористических атак Украины

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Эксперт считает, что все прямое участие государств альянса в подготовке этих актов необходимо придать огласке.

Политолог Петр Колчин заявил, что НАТО стал соучастником всех террористических атак Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, такое мнение можно сформировать после реакций западных стран на обстрелы в Белгороде. Он подчеркнул, что европейские и американские оборонные ведомства поддерживают акции Киева, направленные на поражение гражданской инфраструктуры и атаки по мирным жителям. Колчин считает, что все прямое участие государств альянса в подготовке этих актов необходимо придать огласке.

Ранее писатель Беседин сравнил борьбу с иноагентами в России с обрядом экзорцизма.

Фото: nato.int

Теги: атаки, нато, политолог, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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