Эксперт считает, что все прямое участие государств альянса в подготовке этих актов необходимо придать огласке.

Политолог Петр Колчин заявил, что НАТО стал соучастником всех террористических атак Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, такое мнение можно сформировать после реакций западных стран на обстрелы в Белгороде. Он подчеркнул, что европейские и американские оборонные ведомства поддерживают акции Киева, направленные на поражение гражданской инфраструктуры и атаки по мирным жителям. Колчин считает, что все прямое участие государств альянса в подготовке этих актов необходимо придать огласке.

Ранее писатель Беседин сравнил борьбу с иноагентами в России с обрядом экзорцизма.

Фото: nato.int