Генпрокурор РФ Гуцан прибыл в Петербург

Глава Генпрокуратуры проведет серию деловых переговоров.

Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан отправился в Петербург, где намерен посетить важное мероприятие — торжественное открытие здания, имеющего культурное наследие для ведомства, дома графа Кочубея М.В. Об этом инофрмирует Telegram-канал ведомства.

Помимо этого визита, глава Генпрокуратуры проведет серию деловых переговоров, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу.

Видео: Telegram / Генпрокуратура Петербурга