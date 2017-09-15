Говорунов: Звонки о бомбах в ТК совершали "моральные уроды"

Вчера в Санкт-Петербурге произошла массовая эвакуация. Было эвакуировано около 30 торговых комплексов, несколько городских администраций, отель и ресторан.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов прокомментировал участившиеся случаи анонимных звонков о минировании общественных мест.

"Подобные недоразумения имеют место быть и по стране, и по Москве, где, к сожалению так называемые "минирования" происходят в школах, где дети отрываются от занятий. Это, к сожалению, не новое Явление нашей действительности. Подобные ситуации уже были в Петербурге. Тогда это было примитивное вымогательство. Нам присылали номера счетов: " Дайте немного денег, и мы прекратим звонки". Понятное дело, что денег ни кто не давал и, как говорят на Руси - "нет худа без добра", – продолжил спикер.

Вице-губернатор отметил, что предыдущие звонки помогли отработать четкие действия при подобных ситуациях, "Хочу сказать, что все звонки, которые поступили, они из-за границы, не с территории России. Специалисты сейчас выясняют, какое это точное место".

Также Говорунов сказал о том, что предыдущие акции устраивали "подонки, которые сидели на территории Украины".

"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее! Как бы тяжело, как бы противно не было от действий этих моральных уродов, город здесь приобретает еще и опыт. Мы все прекрасно понимаем, что так или иначе, мы находимся в условиях некой войны с международным терроризмом. Это в какой то степени помогает организовать взаимодействие между службами и сделать самочувствие города более безопасным", – добавил в заключении Александр Говорунов.

С 10 сентября по всей России неизвестные устраивают массовые эвакуации в торговых комплексах, учебных заведениях и администартивных учреждения. Накануне эвакуации дошли до Петербурга. Подробности можно прочитать в материале Piter.tv : Массовые эвакуации в Петербурге, последние новости: число эвакуированных зданий, подозреваемые.

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