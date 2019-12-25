"Горьковскую" закрывали из-за праздника Ураза-байрам

У Соборной мечети собрались около 170 тысяч человек.

В Петербурге встретили один из важнейших мусульманских праздников — Ураза-Байрам. В связи с этим утром 2 мая станция метро "Горьковская" была закрыта на вход и выход, а также приостановлено движение трамваем около Соборной мечети.

Составы начали проезжать станцию мимо около 6 утра. По предварительным данным независимых наблюдателей на праздничную молитву к стенам мечети у "Горьковской" пришло около 170 тысяч мусульман. Богослужение провел духовный лидер мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль-Хазрат Панчеев. Всего в Петербурге праздник отметили около 250 тысяч человек.

Изменения в работу общественного транспорта внесли для того, чтобы верующие могли комфортно разместиться у мечети.

Праздник знаменует собой завершение долгого и важного в Исламе поста.

Фото: ВКонтакте / Духовное управление мусульман СПб и СЗ России