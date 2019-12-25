"Газпром" заявил о планах бесплатно провести газ в дома до 300 кв метров

Правительство РФ утвердило новую дорожную карту.

"Газпром" заявил о планах бесплатно провести газ в жилые дома до 300 кв метров (малой и средней площади). Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз". Сергей Густов подчеркнул, что кабмин РФ утвердил дорожную карту по газификации в регионах. В тексте документа указывается на то, что к 2030 году показатель должен достигнуть 82,9 процентов. Он увеличится на десять процентов по сравнению с нынешними цифрами.

Жилой дом площадью до 300 кв. м получит возможность этого бесплатного подключения. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство. Сергей Густов, глава "Газпром межрегионгаз"

Представитель оператора объяснил, что строительство трубопроводов будет вестись до границы земельных участков. Новая дорожная карта позволит подрядчику сократить срок подключения участков к газу практически в два раза.

Правительства Санкт-Петербурга и Ленобласти совместно займутся газификацией садоводств.

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