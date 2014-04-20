Правительства Санкт-Петербурга и Ленобласти совместно займутся газификацией садоводств

Проблема доступа россиян к газу была затронута во время недавнего послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства обратил внимание на то, что многие дома до сих пор остаются не подключенными к системам газоснабжения, в связи с чем необходимо ускорить работы по бесплатному подключению к газу всех домовладений без исключения.

В различных садоводческих товариществах Ленобласти на постоянной основе проживает около двухсот тысяч человек. До сих пор газификация всех этих садоводств остается большой проблемой. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что решением проблемы будут заниматься ведомства Петербурга и Ленинградской области сообща - по словам главы северной столицы, данный вопрос уже обсуждался с Александром Дрозденко, губернатором Ленобласти.

"Петербург и Ленинградская область - одна агломерация", - комментирует новый подход к решению давней проблемы Александр Беглов. Помимо постоянно проживающих в садоводствах людей нельзя забывать и о тех жителях Санкт-Петербурга, которые выезжают в область на лето. Численность последних превышает два с половиной миллиона человек.

В данный момент решается вопрос субсидирования газификации области за счет средств из городского бюджета. В первую очередь будут подключены садоводства с проложенными газопроводами, в дальнейшем маршруты прокладки магистральных трубопроводов могут быть пересмотрены с учетом потребности в газе остальных населенных пунктов.

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