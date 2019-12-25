"Газпром" передумал строить газопровод до Индии

Задачу поставок газа в страну выполнит "гибкая труба"

"Газпром" отказался от идеи строительства газопровода до Индии. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель председателя правления холдинга Елена Бурмистрова.

Она подчеркнула, что проект строительства предлагала индийская сторона. Однако проект получился капиталоемким, поэтому от него пришлось отказаться. По словам Елены Бурмистровой, теперь задачу поставок газа в страну будет выполнять СПГ ("гибкая труба").

Не рассматривают в "Газпроме" и строительство газопровода до Японии. Как заявила зампред правления холдинга, спрос закрывается с помощью поставок СПГ.

Фото: gazprom.ru