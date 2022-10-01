"Газпром" оценил объем газа в трех нитках "Северных потоков" в момент ЧП

Сергей Куприянов рассказал о том, как компания занимается восстановлением повреждений.

В момент взрыва на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в трех нитках трубопроводах находилось примерно 800 миллионов кубометров газа. Соответствующую информацию на заседании Совета Безопасности в ООН международным дипломатам презентовал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Эксперт присутствовал на мероприятии о видеосвязи.

По имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа. Для сравнения — это потребление Данией за три месяца. Сергей Куприянов, пресс-секретарь "Газпрома"

Представитель российской компании-оператора подчеркнул на заседании, что в настоящее время "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работы пострадавшей энергетической системы. При этом специалисты на текущий момент не могут назвать сроки по возобновлению работы проекта. Сергей Куприянов уточнил, что в первую очередь требуется провести физическое обследование локаций с повреждениями.

Молдавия надеется на сохранение контракта с "Газпромом" после нарушения обязательств.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций