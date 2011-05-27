"Газпром-медиа": Аудитория контента из РФ на Ближнем Востоке может превзойти западноевропейскую

Юлия Голубева рассказала о продажах медиаконтента России за границу.

Аудитория российского контента в странах Ближнего Востока в перспективе может превзойти по объему ушедшую аудиторию стран коллективного Запада. В частности - Германии и Франции. Соответствующее мнение на сессии "Диалог культур в эпоху глобальных изменений", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году высказала заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Юлия Голубева. Эксперт заметила, что свыше 70 процентов международных продаж за последние полтора года - составляют продажи в Азию, включая и КНР. Из стран персидского залива Россию прежде всего интересует Саудовская Аравия.

"Выход на Ближний Восток позволит частично возместить выпадение экспортной выручки из-за закрывшихся для России западных рынков. Я согласна с коллегами из индустрии, что при взаимодействии с этой территорией можно получить аудиторию в разы больше, чем в Германии и Франции, которые ранее являлись одними из крупнейших рынков для дистрибуции отечественных фильмов. Юлия Голубева, замглавы холдинга "Газпром-медиа"

Эксперт пояснила участникам мероприятия, что с 2022 года страна не продавала фильмы в Германию, Францию, Польшу, США. Однако с 2023 года была возобновлена работу с партнерами из Японии. Дополнительно продажи в Южную Корею были сохранены на прежнем уровне. Специалисты ведут стабильную работу с компаниями-дистрибьюторами из Латинской Америки. Это происходит несмотря на то, что рынок стран Латинской Америки частично контролируется американскими корпорациями. Усиление сотрудничества фиксируется и на монгольском рынке. При этом общие сборы 2022-2023 годов на текущий момент составили 70% от сборов периода 2016-2021 годов.

"Газпром" и Кунсткамера заключили соглашение в рамках ПМЭФ.

Фото и видео: ПМЭФ-2023