"Газель" с 4 млрд рублей обнаружили у предполагаемого офиса ЧВК "Вагнер" в Петербурге

Пресс-служба Евгения Пригожина прокомментировала находку.

Сегодня, 24 июня, у офиса ЧВК "Вагнер" обнаружили "Газель", внутри которой было 4 млрд рублей. Об этом пишет "Фонтанка".

Место, где базируются представители ЧВК, располагается в номере отеля "Трезини" по адресу Академический переулок, 4. У гостиницы была припаркована "Газель". Ее проверяли на предмет взрывоопасных устройств, а нашли картонные коробки, внутри которых находились пятитысячные купюры.

По данным издания, оперативники под присмотром работников спецназа с автоматами выгрузили коробки на землю и перевязали клейкой лентой.

Отметим, что пресс-служба Евгения Пригожина прокомментировала находку. Глава ЧВК "Вагнер" рассказал, что деньги – будущая заработная плата его "сотрудников".

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Фото: Pxhere