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"Газель" с 4 млрд рублей обнаружили у предполагаемого офиса ЧВК "Вагнер" в Петербурге
Сегодня, 18:19
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"Газель" с 4 млрд рублей обнаружили у предполагаемого офиса ЧВК "Вагнер" в Петербурге

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Пресс-служба Евгения Пригожина прокомментировала находку.

Сегодня, 24 июня, у офиса ЧВК "Вагнер" обнаружили "Газель", внутри которой было 4 млрд рублей. Об этом пишет "Фонтанка"

Место, где базируются представители ЧВК, располагается в номере отеля "Трезини" по адресу Академический переулок, 4. У гостиницы была припаркована "Газель". Ее проверяли на предмет взрывоопасных устройств, а нашли картонные коробки, внутри которых находились пятитысячные купюры. 

По данным издания, оперативники под присмотром работников спецназа с автоматами выгрузили коробки на землю и перевязали клейкой лентой. 

Отметим, что пресс-служба Евгения Пригожина прокомментировала находку. Глава ЧВК "Вагнер" рассказал, что деньги – будущая заработная плата его "сотрудников". 

Ранее мы рассказывали о том, что правительственные судна приземлились в Пулково.

Фото: Pxhere

Теги: миллиарды рублей, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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