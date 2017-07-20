«Гамлет» Козинцева: кто же такой Йорик?

10 февраля, в рамках проекта «Синематека: Искусство кино», в кинотеатре Родина прошел показ легендарной картины «Гамлет» Григория Козинцева. Как оказалось, за 54 года она не утратила своей актуальности.

Советский режиссер и сценарист Григорий Козинцев (1905-1973) незаслуженно обделен вниманием современного массового зрителя. А ведь, по мнению критиков, он не уступает Тарковскому, Климову и другим, более известным советским мастерам.

Наибольшую популярность ему принесли экранизации литературных произведений: Дон Кихот (1957), Гамлет (1964) и Король Лир (1970) вошли в список мировой классики и получили множество наград на международных кинофестивалях.

Первую советскую экранизацию «Гамлета» можно назвать вершиной творчества режиссера. Она получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, номинацию на «Золотой глобус», премию «Фемина» и другие награды, глубоко запала в душу Дэвиду Линчу и попала в список «must see» на курсах по истории кино и режиссуре в ВУЗах.

Поставленный по переводу Пастернака, фильм довольно точно передает события пьесы: датский принц Гамлет теряет отца. Находясь в состоянии скорби не только от смерти близкого, но и от того, что все очень быстро решили жить дальше, он встречает призрак отца, обвиняющий в своей смерти брата Клавдия, ставшего Гамлету отчимом. Желание отомстить меняет молодого принца, затмевая любовь к прекрасной Офелии и позволяя другими глазами взглянуть на своих друзей и близких.

Гамлет, в исполнении Иннокентия Смоктуновского, чем-то напоминающий Женю Лукашина из картины «С легким паром», настолько искренне и страстно смотрится в кадре, что, очень скоро, зритель перестает быть отстраненным свидетелем трагедии и становится ее участником: радуется метким шуткам Гамлета, скорбит вместе с ним об утрате близких… К тому же, появившись в эпоху «оттепели», фильм очень смело демонстрирует борьбу личности и системы.

Кроме Смоктуновского, в картине приняли участие Михаил Названов (король), Эльза Радзинь (королева), Юрий Толубеев (Полоний) и Анастасия Вертинская – самая прекрасная Офелия на свете, которой пришлось тонуть в ледяной воде и быть заживо погребенной во время съемок.

Стилистика «Гамлета» отсылает к эпохе Возрождения, особенно к работам Босха и Брейгеля. А сцена смерти Офелии практически один в один копирует «Офелию» Джона Милле. Также на ум приходят ассоциации с «7 печатью» Бергмана и (совсем немного) фильмами Жана Кокто.

Как известно, «Гамлет» уже давно разошелся на цитаты: быть или не быть, бедный Йорик, неладно что-то в Датском королевстве, что ему Гекуба?, не играйте на мне как на флейте, круговой объезд по кишкам нищего… Если вы забыли, в каких ситуациях звучали эти фразы или даже не знали, что они из Шекспира, просмотр фильма Козинцева поможет вам раскрыть их смысл и узнать предысторию. Ну, и, разумеется, порадует потрясающей картинкой, мастерской актерской игрой и, не смотря на трагизм истории, позволит от души посмеяться!

Елизавета Назаренкова