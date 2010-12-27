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Спектакль "Спасти рядового "Гамлета"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Спасти рядового "Гамлета"

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Возрастное ограничение: 18+.

На сцене ДК Выборгский любимец публики, телеведущий и режиссер Юрий Стоянов. Он вместе с другими артистами представит необычный спектакль под названием "Спасти рядового "Гамлета". Представьте себе, что уставшие от гастролей артисты должны сыграть ведущий спектакль театра "Гамлет", а главный актер не приехал. С этого момента и начинаются все приключения, проблемы и веселье.

Артисты: Юрий Стоянов, Татьяна Ткач, Сергей Кошонин, Сергей Гамов, Алиса Гребенщикова и другие

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: гамлет, дк выборгский, юрий стоянов
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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