Спектакль "Спасти рядового "Гамлета"

Возрастное ограничение: 18+.

На сцене ДК Выборгский любимец публики, телеведущий и режиссер Юрий Стоянов. Он вместе с другими артистами представит необычный спектакль под названием "Спасти рядового "Гамлета". Представьте себе, что уставшие от гастролей артисты должны сыграть ведущий спектакль театра "Гамлет", а главный актер не приехал. С этого момента и начинаются все приключения, проблемы и веселье.

Артисты: Юрий Стоянов, Татьяна Ткач, Сергей Кошонин, Сергей Гамов, Алиса Гребенщикова и другие

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com