Спектакль "Гамлет" покажут 29 октября в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Спектакль о Гамлете создал режиссер Валерий Фокин. Он использует поэтические и прозаические переводы шекспировской трагедии.

Сюжет о принце обладает свойством обретать актуальность в разные времена. Пьесу в мировом театре интерпретировали и адаптировали много раз. Трансформации текста, переделки и разработка мотивов только подчеркивают вечный универсальный смысл произведения.

А драматургическую адаптацию создал Вадим Леванов. В центре постановки – выявление внутренних переживаний человека, который обречен жить в лживой и лицемерной атмосфере.

Фото: alexandrinsky.ru