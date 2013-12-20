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Спектакль "Гамлет"
Сегодня, 18:00
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Спектакль "Гамлет"

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Спектакль "Гамлет" покажут 29 октября в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

Спектакль о Гамлете создал режиссер Валерий Фокин. Он использует поэтические и прозаические переводы шекспировской трагедии. 

Сюжет о принце обладает свойством обретать актуальность в разные времена. Пьесу в мировом театре интерпретировали и адаптировали много раз. Трансформации текста, переделки и разработка мотивов только подчеркивают вечный универсальный смысл произведения. 

А драматургическую адаптацию создал Вадим Леванов. В центре постановки – выявление внутренних переживаний человека, который обречен жить в лживой и лицемерной атмосфере. 

Фото: alexandrinsky.ru 

Теги: александринский театр, гамлет
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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