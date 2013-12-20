Спектакль "Гамлет"

Спектакль о Гамлете создал режиссер Валерий Фокин. Он использует поэтические и прозаические переводы шекспировской трагедии.
Сюжет о принце обладает свойством обретать актуальность в разные времена. Пьесу в мировом театре интерпретировали и адаптировали много раз. Трансформации текста, переделки и разработка мотивов только подчеркивают вечный универсальный смысл произведения.
А драматургическую адаптацию создал Вадим Леванов. В центре постановки – выявление внутренних переживаний человека, который обречен жить в лживой и лицемерной атмосфере.
Фото: alexandrinsky.ru
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