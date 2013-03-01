ГАТИ предупреждает об ограничении движения в двух районах города с 16 августа

В ГАТИ рассказали, какие ограничения движения введут с 16 августа. Временные трудности затронут Курортный и Выборгский районы.

В двух районах Петербурга введут ограничения движения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 16 августа по 3 сентября будут введены временные ограничения движения транспорта на Суздальском шоссе. Это связано с работами по ремонту дорожного полотна на участке от дороги на Каменку до Суздальского путепровода.

Курортный район

Ограничение движения ожидается 16 августа в связи с проведением реконструкции инженерных сетей. Они будут применены на Приморском шоссе в поселке Солнечное, начиная от Курносовской улицы и до Лесной улицы. Данное ограничение действует лишь один день.

С 16 августа по 16 сентября в городе Сестрорецке, также на Приморском шоссе, будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна от Транспортного переулка до улицы Володарского.

Сотрудники ГАТИ призвали петербуржцев быть аккуратнее и заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что врио начальника ГАТИ провел совещание по Теплосети в Василеостровском районе.

Фото: Piter.TV