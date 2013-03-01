ГАТИ предупреждает об ограничении движения в двух районах города с 16 августа

В двух районах Петербурга введут ограничения движения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Выборгский район
С 16 августа по 3 сентября будут введены временные ограничения движения транспорта на Суздальском шоссе. Это связано с работами по ремонту дорожного полотна на участке от дороги на Каменку до Суздальского путепровода.
Курортный район
Ограничение движения ожидается 16 августа в связи с проведением реконструкции инженерных сетей. Они будут применены на Приморском шоссе в поселке Солнечное, начиная от Курносовской улицы и до Лесной улицы. Данное ограничение действует лишь один день.
С 16 августа по 16 сентября в городе Сестрорецке, также на Приморском шоссе, будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна от Транспортного переулка до улицы Володарского.
Сотрудники ГАТИ призвали петербуржцев быть аккуратнее и заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что врио начальника ГАТИ провел совещание по Теплосети в Василеостровском районе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все