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Врио начальника ГАТИ провел совещание по Теплосети в Василеостровском районе
Сегодня, 16:32
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Врио начальника ГАТИ провел совещание по Теплосети в Василеостровском районе

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Завершение работ по Теплосети в Василеостровском районе до конца 2023 года обсудили на выездном совещании.

Врио начальника ГАТИ Алексей Геращенко провел выездное совещание по объектам Теплосети в Василеостровском районе, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы завершения работ до конца агротехнического периода 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Продолжительные работы по замене инженерных сетей в Василеостровском районе несут свои трудности, особенно остро ситуация сложилась во дворах между улицей Одоевского и парком Декабристов, где уже третий подрядчик приступил к выполнению задач.

С 2020 года идут работы во дворах переулка Каховского, где некоторые участки дорожного покрытия нуждаются в капитальном ремонте. Однако ордера на работы еще не закрыты, что становится препятствием для начала реализации проекта.

На заключительном этапе совещания было принято решение о том, что представители Акционерного общества "Теплосеть" и генерального подрядчика "МТЭР" до 16 августа проведут осмотр всех совместно реализуемых объектов для принятия мер по восстановлению безопасного прохода вблизи зон производства работ и для устранения нарушений в содержании прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что план ГАТИ по оптимизации благоустройства обещает сократить временные затраты в 10 раз.

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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