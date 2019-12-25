Врио начальника ГАТИ провел совещание по Теплосети в Василеостровском районе

Завершение работ по Теплосети в Василеостровском районе до конца 2023 года обсудили на выездном совещании.

Врио начальника ГАТИ Алексей Геращенко провел выездное совещание по объектам Теплосети в Василеостровском районе, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы завершения работ до конца агротехнического периода 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Продолжительные работы по замене инженерных сетей в Василеостровском районе несут свои трудности, особенно остро ситуация сложилась во дворах между улицей Одоевского и парком Декабристов, где уже третий подрядчик приступил к выполнению задач.

С 2020 года идут работы во дворах переулка Каховского, где некоторые участки дорожного покрытия нуждаются в капитальном ремонте. Однако ордера на работы еще не закрыты, что становится препятствием для начала реализации проекта.

На заключительном этапе совещания было принято решение о том, что представители Акционерного общества "Теплосеть" и генерального подрядчика "МТЭР" до 16 августа проведут осмотр всех совместно реализуемых объектов для принятия мер по восстановлению безопасного прохода вблизи зон производства работ и для устранения нарушений в содержании прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что план ГАТИ по оптимизации благоустройства обещает сократить временные затраты в 10 раз.

Фото: Piter.TV