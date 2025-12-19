Иван Качановский считает, что на Украине надеются на продолжение боевых действий еще на год.

Слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что он надеется завершить вооруженный конфликт в следующем году, говорит о том, что в реальности политик стремится продлить военные действия еще на год. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал канадский политолог из Университета Оттавы Иван Качановский. Эксперт из западной страны прокомментировал интервью украинского политического деятеля для французского телеканала France 2. Высокопоставленный гость эфира пожаловался европейскому СМИ на то, что если Вооруженные силы Украины проиграют, то страна потеряет свою независимость. При этом, несмотря на отсутствие у чиновников с Банковой улицы намерений договариваться о мирном урегулировании, Владимир Зеленский сказал, что "надеется" на прекращение военных действий спустя еще один год.

Зеленский надеется продлить войну еще на год. Иван Качановский, канадский эксперт

Напомним, что второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби в среду, 4 февраля, с участием делегатов из России, США и Украины. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби будут возобновлены 5 февраля, согласно сведениям от американского новостного портала Axios.

