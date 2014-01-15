«Электронная карта мигранта» получила гран-при премии РБК Петербург Customer eXperience 2023

Совместный проект правительства Санкт-Петербурга, Ассоциации содействия международной трудовой миграции и Сбербанка победил в номинации «Клиентский сервис для отдельных групп клиентов».

Карта мигранта — инструмент для совершенствования работы по оптимизации исполнения мигрантами обязанностей перед государством. Через системы Сбербанка уже прошло более 3 миллионов платежей за патенты. А всего на сегодняшний день в Петербурге выдано около полумиллиона патентов.

Оформить электронную карту трудового мигранта в Санкт-Петербурге можно в любом из пяти миграционных центров. Все необходимые документы и полное медицинское обследование — по принципу одного окна. В 2023 году число выданных карт трудового мигранта превысило 200 тысяч. А оплата налога на патент по карте мигранта – это быстро и без комиссии.

Налог на патент – значительный вклад в бюджет города – это в новые детские сады, поликлиники, стадионы, скверы. Собираемости НДФЛ в бюджет города с момента старта проекта увеличилась на 2 млрд рублей и в 2023 году превысила 8 млрд рублей.

Проект продолжит развиваться при активной поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга. В 2024 году в планах достичь цифры в 260 тысяч выданных карт.