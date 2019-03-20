Эксперт по экологии: качество воды в реке Селезнёвка улучшилось

Мероприятие прошло в рамках трансграничного проекта между Россией и Финляндией "Вода объединяет людей: учимся, действуем, сотрудничаем".

Обсудить вопросы качества вод собрались представители администрации МО "Выборгский район", общественно-экологических организаций России и Финляндии, образовательных учреждений Выборга и Санкт-Петербурга.

Начальник отдела охраны окружающей среды администрации МО "Выборгский район" Анна Каграманян рассказала Piter.TV о состоянии вод в реке Селезнёвка.

По сравнению с 2016 годом качество воды улучшается - это факт. На территории Финляндии были проведены работы по очистке озера Хаапаярви из которого течет река Селезнёвка. Мы при этом присутствовали, все видели. Водоем сначала осушили. Затем отложения, которые содержат биогенные элементы, были подняты со дна. Была проведена очистка, после чего озеро снова наполнилось. Таким образом, улучшилось качество воды и в реке Селезнёвка

Также Анна рассказала об одной из основных направленностей проекта:

Что больше всего в этом проекте мне нравится - что он ориентирован на школьников. Очень важно в вопросе экологического воспитания именно то, что подрастающее поколение принимает в этом участие. Мы наблюдаем загрязненность территорий и водоемов. Хотелось бы, чтобы наш край был чище. Поэтому мы больше акцент делаем на подрастающее поколение. Если это зернышко мы пустим в землю, то вырастет целое поколение грамотных, экологически воспитанных людей, которые не позволят себе складировать мусор на берегах водоемов, которые будут следить за чистотой, не будут мусорить. В проекте будут участвовать школы. Дети обучатся брать анализы, проводить исследования. Все это способствует экологическому образованию нашего подрастающего поколения