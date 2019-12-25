"Дорожный инспектор" прекращает свою деятельность

Решение о закрытии проекта было принято на совещании в Управлении ГИБДД.

В среду, 16 сентября, в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о закрытии проекта "Дорожный инспектор". На страницах группы публиковалась информация о ДТП, произошедших в Петербурге и Ленобласти.

Администратор группы заявил, что решение о закрытии проекта было принято на совещании в Управлении ГИБДД.

Благодарю каждого сотрудника, кто был у истоков проекта, кто поддерживал и поддерживает сейчас; журналистов, которые помогали распространять актуальные и достоверную информацию о работе ГИБДД в Санкт-Петербурге. Дорожный инспектор

Фото: ВК/ Дорожный инспектор