  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Дорожный инспектор" прекращает свою деятельность
Сегодня, 16:28
21
nastya960

"Дорожный инспектор" прекращает свою деятельность

0 0

Решение о закрытии проекта было принято на совещании в Управлении ГИБДД.

В среду, 16 сентября, в социальной сети "ВКонтакте"  появилась информация о закрытии проекта "Дорожный инспектор". На страницах группы публиковалась информация о ДТП, произошедших в Петербурге и Ленобласти.

Администратор группы заявил, что решение о закрытии проекта было принято на совещании в Управлении ГИБДД.

Благодарю каждого сотрудника, кто был у истоков проекта, кто поддерживал и поддерживает сейчас; журналистов, которые помогали распространять актуальные и достоверную информацию о работе ГИБДД в Санкт-Петербурге.

Дорожный инспектор

Фото: ВК/ Дорожный инспектор

Теги: гибдд, дорожный инспектор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии