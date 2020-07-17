Дом «Эден» - самый комфортабельный и престижный дом Выборга начала ХХ века

Piter.TV исследует одно из самых представительных зданий Выборга уходящей эпохи модерна.

Крепостная улица известна каждому бывавшему в Выборге. Именно по ней проходит основная туристическая тропа к Выборгскому замку, а в прилегающих к ней кварталах сосредоточены ещё несколько важных памятников города.

Среди всех монументальных построек Выборга сталинского периода выделяется здание акционерного общества "Эден", фасады которого выходят на проспект Суворова и Крепостную улицу. А все благодаря тому, что в этой постройке присутствует "итальянский дух". Тяжёлый "ренессансный" карниз, да и сами пропорции этого дома напоминают флорентийские палаццо.

Этот дом в народе называют "Генеральским". Свое "военное" название он получил благодаря тому, что в нем жили высокопоставленные офицеры. В 1944 году Выборг второй раз входит в состав Советского союза и в город приезжают уже советские переселенцы – это военные.

Клас Аксель Гюльден один из самых ярких и самобытных архитекторов города. Это, пожалуй, самый "выборгский архитектор". Его нельзя воспринимать в отрыве от его семьи, все члены которой были так или иначе связаны с художественной жизнью.

Его дедушка Карл Вильхельм Гюльден был начальником землемерного управления Финляндии. Он составил 31 план финляндских городов. Аксель, отец архитектора, был начинающим скульптором, а впоследствии стал ведущим агрономом Выборгской губернии. Эва Гюльден, младшая сестра, была мастером по изготовлению камей. Ей принадлежит авторство вокзальных мишек.

Творческое становление Класа Акселя связано еще одним известным выборгским архитектором Уно Ульбергом. Они вместе учились в школе, получали образование архитектора на одном курсе и даже основали совместное архитектурное бюро, которое просуществовало 3 года.

В 1913 году Клас Аксель Гюльден создает свой лучший архитектурный проект. Он работает над чертежами жилого дома с магазинами для акционерного общества "Эден". Свое "райское" название общество получило по названию фруктовой лавки, ведь в доме сразу был запланирован фруктовый магазинчик, который круглый год будет предоставлять райские фрукты.

Три главные отличия этого дома – это центральное отопление, газ, электрические лифты. И это были просто совершеннейшие чудеса техники. Еще одна причина для такого названия – это идея, которая, не знаю, была ли реализована. В планах она есть – это зимний сад. Зимний сад на пространстве чердака. Юлия Мошник, старший научный сотрудник историко – архитектурного музея "Выборгский замок".

У этого здания было три владельца. Это врач Эмиль Юзелиус, у которого здесь была частная больница, банкир Лилиус, и консул Франции в Выборге Нильс Теслефф. До 1920 года это были основные владельцы, которым принадлежал дом, а другие люди снимали эти квартиры.

Самыми постоянными жильцами была семья выборгских русских купцов Жаворонковых, которые потом перекупили дом.

В числе жителей "Эдема" были самые состоятельные и известные горожане. А с 1925 года в этом доме снимала квартиру бывшая фрейлина последней русской императрицы Анна Вырубова.

Сохранились воспоминания жильцов этого дома – маленьких детей, которые к Вырубовой приходили в гости. Потому что она детям давала конфетки. И вот они нарвут каких-нибудь одуванчиков, ну что бы не с пустыми руками идти, позвонят ей, протянут букет, она им конфетку даст. - рассказывает Мошник.

В отделке дома сочетаются детали классической архитектуры с элементами модерна. Фасад, обращенный к Крепостной улице, украшают два эркера, декоративные козырьки которых покрыты необычной для Выборга глазурованной зеленой черепицей. Тут же и гранитная плитка, и растительный орнамент на фасадах – дань почтения модерновой архитектуре.

По словам эксперта, Гюльден без естественного камня непредставим. Камень присутствует во многих его постройках. А самая характерная черта – это длинные окна с мелкой расстекловкой.

Дом "Эден" отличает исключительное богатство не только отделки фасадов, но и внутренних интерьеров. Для этого здания архитектор проектировал полностью все детали, в том числе и камины, причём, не обязательно действующие, поскольку было центральное отопление и в печах не было большой необходимости.

Говоря о керамическом декоре нельзя не упомянуть об облицовке фасадов стен парадных керамической плиткой с декоративными вазонами, а также о голландской плитке на полу, которая прекрасно сохранилась.

Большая редкость – это сохранившееся оформление шахты лифта. Было запланировано это решение со всевозможными металлическими украшениями. Эти же мотивы повторяются в дверных проемах. Такие овалы, которые очень характерны для всех зданий, которые декорировались Гюльденом. Юлия Мошник, старший научный сотрудник историко – архитектурного музея "Выборгский замок".

После Великой отечественной войны планировка дома изменилась. Некоторые помещения изменили свое назначение. Более подробно об этом нам рассказала одна из жительниц дома.

Если убрать все перегородки, там очень много дверных проемов. Квартира анфиладами шла, как во дворцах. Если подняться на пятый этаж, там была библиотека, там жили и студенты, было общественное пространство на 5 этаже. - Людмила, жительница дома "Эден".

Дом "Эден" - самый комфортабельный и престижный дом Выборга своего времени. Он полностью оправдывает свое название, и может по праву считаться настоящим "раем для жизни". Постройка уникальна в своем стремлении обратиться к прошлому, используя для этого новые художественные и технологические решения. Это знаковое сооружение - произведение искусства, которое воплощает в себе всю поэзию уходящего модерна.

