"Дочь рыбака" продолжает движение в кино. Слово художнице, которая создала эту картину

Ограниченный "кинотеатральный" прокат картины "Дочь рыбака" режиссера Юлдус Бахтиозиной завершился несколько недель назад, однако это не помешало автору истории представить фильм специально для петербургских зрителей. Показ состоялся в киноцентре "Родина".
Тема "сказочного" поворота к культурной идентичности в России становится общим местом: рядом с выставкой Бахтиозиной на "Ленфильме", например, показывали "Конька-Горбунка". Или другое – совсем недавно в прокате была мрачная сказка "Северный ветер" от Ренаты Литвиновой. Переосмысление отечественного наследия становится важным источником творческого материала вне времени, а в работе Бахтиозиной его хоть отбавляй – тут и советская бюрократия, и типаж девушек в поисках "царевности", и музыка Shortparis на фоне.
Сильная сторона художницы – это визуальное сопровождение и оформление. Конечно, Юлдус сама выступила в качестве режиссера, сценариста, оператора-постановщика и художника по костюмам. За хореографию в фильме отвечал самый молодой обладатель национальной театральной премии "Золотая маска" Владимир Варнава.
На фоне не самого сильного текста именно неожиданный визуал становится тем козырем, на который, скорее всего, и обратили внимание отборщики Берлинского кинофестиваля, куда создателей картины пригласили этой зимой в рамках одной из программ.
Piter.tv после показа решил обратиться лично к Юлдус Бахтиозиной и задать пару вопросов.
Прошлый ваш проект был в жанре фоторабот, новый же представляет собой уже видеоформат, как вы пришли к этому?
Безусловно это новый формат, но так как я пропагандирую идею развития человека. Его эволюции. Для меня это как эволюция художника от фотографии к видео. Вполне органичная.
Какие у вас будущие проекты?
Да, я сейчас нахожусь в процессе написания нового сценария. Это если говорить про глобальные проекты. Есть еще много мини-историй, мини-фильмов, фэшн-истории, выставки. Поэтому, много всего происходит, но если мы говорим про глобальную историю, именно развития как режиссера, то сейчас нахожусь в процессе создания.
Фильм пронизан иронией на бюрократическую организацию и высмеивает стереотипы. Мир, в котором развивается сюжет, обличён в сказочную форму, но является стереотипной реальностью постсоветского мира. Главная идея фильма заключается в том, что только упорство и труд помогут человеку достичь его целей. "Все что происходит, неизбежно ведёт тебя к твоему сюжету".
Материал подготовили Диана Цибулько, Камилла Орманбетова и Анастасия Криворотченко, Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все