"Диалог на равных" с активной молодежью состоялся в Петербурге

Проект уже три года помогает молодым людям реализоваться в общественной деятельности и госслужбе.

В рамках проекта "Лидеры Петербурга – 2026" состоялся "Диалог на равных", сообщила депутат Госдумы и сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева в своем канале в мессенджере МАКС.

По её словам, проект уже три года помогает молодым людям реализоваться в общественной деятельности и госслужбе. Она подчеркнула ценность практической составляющей:

"Проект дает возможность не только в теории узнать, чем занимаются органы власти, но и применить знания на практике в форматах мастер-классов или деловых игр".

Основной темой беседы стала историческая память. Участники обсудили работу Поискового движения России по возвращению имен пропавших без вести солдат и защите воинских захоронений, а также способы вовлечения молодежи в деятельность поисковиков.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошел в топ регионов по числу инженерных классов.

Фото: МАКС / Елена Цунаева