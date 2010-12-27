Депутаты Ленобласти предложили выдавать многодетным семьям сертификаты на землю

На встрече с инициативной группой, представляющей интересы многодетных семей Ленинградской области, глава региона выслушал предложения от депутатского корпуса о внесении изменений в закон о предоставлении бесплатных земельных участков семьям, в которых воспитываются трое и более детей.

В регионе может появиться сертификат "Земельный капитал Ленинградской области".

На встрече с инициативной группой, представляющей интересы многодетных семей Ленинградской области, глава региона выслушал предложения от депутатского корпуса о внесении изменений в закон о предоставлении бесплатных земельных участков семьям, в которых воспитываются трое и более детей.

"Сегодня в области есть такие поселения, где нет в достаточном количестве земельных участков, либо они не входят в границы населенных пунктов. Это вызывает определенные проблемы. С одной стороны — есть земельные участки, которые можно предоставить, с другой стороны — статус земельных участков не соответствует тому статусу, который прописан в законе. Мы несколько раз вносили в закон изменения, благодаря которым удалось частично решить проблему, но нам есть ещё над чем работать, — отметил Александр Дрозденко.

В законопроект предлагается внести изменения, касающиеся предоставления земель сельхозназначения и для ведения садоводства. В настоящее время, согласно закону, многодетные семьи имеют право на получение земель со статусом ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства.

Областные парламентарии также предлагают выдавать земли на территории других поселений, не привязываясь к месту проживания семьи. Участники встречи рассмотрели возможность внедрения сертификата "Земельный капитал Ленинградской области", на средства которого можно приобрести землю в любом районе Ленинградской области.

"В первую очередь, при выделении участков многодетным, мы должны думать об удобстве и комфорте, о доступности социальных учреждений, об инфраструктуре", — подчеркнул глава региона.

Проект областного закона с изменениями будет представлен на заседании Законодательного собрания Ленинградской области 8 ноября.

Источник: пресс-служба ЛО