"Босс-молокосос-2" вторую неделю подряд становится лидером российского проката

За прошедшие выходные мультфильм собрал 146,7 млн рублей.

Вторая часть американского мультфильма "Босс-молокосос" вторую неделю подряд лидируют по сборам в российском прокате. За прошедшие выходные он собрал 146,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Премьера мультика состоялась в России 14 августа. Действие во второй части разворачивается через 30 лет после событий, показанных в первой. Повзрослевшие братья Тим и Тед забыли, что Тед когда-то был малышом-суперагентом.

Неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима – Тина – агент компании BabyCorp. При помощи папы и дяди девочка хочет противостоять злому гению Эрвину Армстронгу, который растит армию злобных малышей.

На втором месте по кассовым сборам оказался фантастический боевик "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом. За выходные картина собрала 95,1 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров мультфильм "Щенячий патруль в кино" режиссера Кэлана Брункера со сборами 58 млн рублей.

Ранее мы писали, что Джейсон Стэтхэм снимется в триллере "Пчеловод".

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia