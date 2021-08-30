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"Босс-молокосос-2" вторую неделю подряд становится лидером российского проката

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За прошедшие выходные мультфильм собрал 146,7 млн рублей.

Вторая часть американского мультфильма "Босс-молокосос" вторую неделю подряд лидируют по сборам в российском прокате. За прошедшие выходные он собрал 146,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Премьера мультика состоялась в России 14 августа. Действие во второй части разворачивается через 30 лет после событий, показанных в первой. Повзрослевшие братья Тим и Тед забыли, что Тед когда-то был малышом-суперагентом.

Неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима – Тина – агент  компании BabyCorp. При помощи папы и дяди девочка хочет противостоять злому гению Эрвину Армстронгу, который растит армию злобных малышей.

На втором месте по кассовым сборам оказался фантастический боевик "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом. За выходные картина собрала 95,1 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров мультфильм "Щенячий патруль в кино" режиссера Кэлана Брункера со сборами 58 млн рублей.

Ранее мы писали, что Джейсон Стэтхэм снимется в триллере "Пчеловод".

Видео:  YouTube / Universal Pictures Russia

Теги: босс-молокосос, российский прокат
Категории: Культура, Новости России, Кино, Лента новостей,

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