Мультфильм "Энканто" возглавил прокат в выходные

В период с 25 по 28 ноября картина собрала 153 млн рублей.

Музыкальный фэнтезийный мультфильм "Энканто" возглавил российский прокат в минувшие выходные. В период с 25 по 28 ноября картина собрала 153 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

История рассказывает об удивительной семье Мадригалов, которая живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме. Он расположен в чудесном уголке под названием Энканто. Магия этого места одарила каждого ребенка в семье Мадригалов уникальным даром. И лишь одна юная Мирабель осталась без волшебства. Однако именно ей предстоит спасти свою особенную семью, когда магия Энканто попадает в опасность.

Песни для мультфильма написал американский композитор Лин-Мануэль Миранда. Продюсерами выступили Кларк Спенсер и Иветт Мерино. Мирабель говорит голосом актрисы Стефани Беатрис.

Второе место по сборам в прокате занял хоррор "Обитель зла: Раккун-сити". Экранизация культовой серии игр Resident Evil в премьерный уик-энд заработала 50 млн рублей.

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Видео: YouTube / Disney Россия