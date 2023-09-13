Кроме того, средний балл ЕГЭ на бюджете в Москве вырос до 93,9.

Более 500 человек были зачислены в РАНХиГС в 2023 году по отдельной квоте. Об этом заявил ректор академии Алексей Комиссаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он уточнил, что речь идет о квоте для участников спецоперации и их детей. Также Комиссаров подчеркнул, что в прошедшую приемную кампанию РАНХиГС получила заметно больше, чем в прошлые годы заявок от желающих учиться. Показатель нынешнего года составил около 64 тысяч заявок. Кроме того, средний балл ЕГЭ на бюджете в Москве вырос до 93,9.

Ранее мы сообщали, что правительство продолжит развивать индустрию путешествий.

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