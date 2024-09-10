Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море в рамках учения "Океан-2024"

Всего в рамках учения экипажи отработают около 200 боевых упражнений.

Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Корабли вышли в море для выполнения задач по уничтожению надводных и воздушных целей условного противника. Для обработки эпизода в акватории Каспийского моря будет задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения вспомогательного флота. Всего в рамках учения экипажи отработают около 200 боевых упражнений,.

Ранее мы сообщали, что ВМФ приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".

Видео: Минобороны России