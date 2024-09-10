ВМФ приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"

Учение продлится до 16 сентября и будет проводиться в двустороннем формате.

Военно-Морской Флот приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учение продлится до 16 сентября и будет проводиться в двустороннем формате. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Всего будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота.

Сообщается, что в рамках первого этапа учения органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки. На втором этапе участники СКШУ будут задействованы в розыгрыше "боевых действий" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России