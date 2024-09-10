  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:25
102
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВМФ приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"

0 0

Учение продлится до 16 сентября и будет проводиться в двустороннем формате.

Военно-Морской Флот приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учение продлится до 16 сентября и будет проводиться в двустороннем формате. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Всего будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота.

Сообщается, что в рамках первого этапа учения органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки. На втором этапе участники СКШУ будут задействованы в розыгрыше "боевых действий" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: военно-морской флот, минобороны россии, учение
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии