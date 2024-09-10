Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские войска уничтожили ротный опорный пункт и живую силу украинских войск. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов беспилотной авиации.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.
Видео: Минобороны России
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