Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Российские войска уничтожили ротный опорный пункт и живую силу ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска уничтожили ротный опорный пункт и живую силу украинских войск. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

Видео: Минобороны России