Обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами.

Вооруженные силы России уничтожили скопление живой силы украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Скопление живой силы противника обнаружили в лесополосе с помощью средств воздушной разведки группировки войск "Север". После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами боевых расчетов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум.

Видео: Минобороны России