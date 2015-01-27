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Минобороны: российские войска уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области

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Обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами.

Вооруженные силы России уничтожили скопление живой силы украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Скопление живой силы противника обнаружили в лесополосе с помощью средств воздушной разведки группировки войск "Север". После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами боевых расчетов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили около 30 наемников около Сум.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, живая сила, курская область, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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