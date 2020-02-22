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"Битва клавиров" Бах vs. Лист
Сегодня, 19:00
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RipeHarvest

"Битва клавиров" Бах vs. Лист

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Формат "поединка" даст музыкантам и зрителю прочувствовать все тонкости исполнения и звучания разной, но великолепной музыки.

В Петербурге 24 ноября состоится необычная "Битва Клавиров" - Бах vs Лист. Мероприятие пройдет в Петрикирхе на Невском проспекте.

Каждый петербуржец сможет определить для себя сам, чьи произведения им нравятся больше будь то гений барокко – Бах, или легендарный Ференц Лист. Слушатели определенно получат новые впечатления от классической музыки.

"Битва Клавиров" — это целый цикл событий. А "Amadeus Concerts" выступает в качестве организатора этих концертов. Команда продюсеров, режиссеров и пиар-менеджеров создают подобные мероприятия, чтобы аудитория могла открыть для себя музыку с другой стороны. Они считают, что на концертах классика перестает быть академической, рок выходит из андеграунда, а джаз попадает в самое сердце слушателя.

Адрес: Петрикирхе, Невский пр. 22-24

Начало в 19:00

Фото: пресс-служба организаторов

Теги: битва клавиров, куда сходить в спб
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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