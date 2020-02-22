В Петербурге 24 ноября состоится необычная "Битва Клавиров" - Бах vs Лист. Мероприятие пройдет в Петрикирхе на Невском проспекте.
Каждый петербуржец сможет определить для себя сам, чьи произведения им нравятся больше будь то гений барокко – Бах, или легендарный Ференц Лист. Слушатели определенно получат новые впечатления от классической музыки.
"Битва Клавиров" — это целый цикл событий. А "Amadeus Concerts" выступает в качестве организатора этих концертов. Команда продюсеров, режиссеров и пиар-менеджеров создают подобные мероприятия, чтобы аудитория могла открыть для себя музыку с другой стороны. Они считают, что на концертах классика перестает быть академической, рок выходит из андеграунда, а джаз попадает в самое сердце слушателя.
Адрес: Петрикирхе, Невский пр. 22-24
Начало в 19:00
Фото: пресс-служба организаторов
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