"Биологическая угроза": Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал побег пациентки с коронавирусом

Денис Проценко сказал, что подобными действиями несознательные пациенты сводят на нет титанические усилия медиков и властей, чтобы не допустить массового распространения коронавируса.

Главный врач Московской больницы №40 (Коммунарка) прокомментировал побег 40-летней женщины, у которой анализы подтвердили наличие коронавируса в организме.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал подробности побега пациентки с коронавирусом из больницы в Коммунарке. 40-летнюю женщину с полицией вернули обратно. Главный врач больницы №40 Денис Николаевич Проценко прокомментировал побег несознательной пациентки.

Проценко рассказал, что несмотря на все разъяснительные беседы и сообщения в СМИ, ТВ и соцсетях некоторые люди недобросовестно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и самовольно покидают инфекционные больницы. Но самое страшное, что эти люди представляют биологическую угрозу, способствуя распространению опасного вируса.

Самое плохое в том, что от момента самовольного ухода до их поиска милицией, такие пациенты представляют биологическую угрозу распространения вируса. Ещё раз призываю наших пациентов к терпению и сознательности, а мы будет продолжать работать для вас Денис Проценко, главрач больницы №40 Москва

Ранее:Опубликовано видео строительства больницы для больных коронавирусом на Калужском шоссе в Москве​​​​​​​

Видео: т-м канал Коронавирус. Оперштаб Москвы