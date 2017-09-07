"Бессмертный Ленинград" перекроет движение в Петербурге

В пятницу, 8 сентября перекроют движение в центре Петербурга в связи с проведением шествия "Бессмертный Ленинград".

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", 8 сентября перекроют движение в центре Северной столицы в связи с проведением шествия и концерта "Бессмертный Ленинград" к 76-летию со дня начала блокады Ленинграда.



С 17 до 18 часов будет недоступен проезд вдоль Марсова поля от набережной реки Мойки до Миллионной улицы. Также с 18 до 19 часов движение закроют по Миллионной улице от проезда вдоль Марсова поля до Дворцовой площади.