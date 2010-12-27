  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Одиннадцать молчаливых мужчин" ограничат движение в Петербурге
Сегодня, 16:47
42
IRINA_CHALKINA

"Одиннадцать молчаливых мужчин" ограничат движение в Петербурге

0 0

Движение закроют по Новгородской улице от проспекта Бакунина до 10-й Советской улицы.

В среду, 25 сентября. стало известно, что в Петербурге ограничат движение из-за съемок художественного фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин". Сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры города. 

Движение закроют по Новгородской улице от проспекта Бакунина до 10-й Советской улицы, Старорусской улице от Новгородской до Евгеньевской улиц, 8-й Советской улице от Кирилловской до Новгородской улиц. Ограничения действуют с 28 по 30 сентября. 

Отметим, что с 08:00 утра 27 сентября до 06:00 30 на этих участках запрещена остановка и парковка автотранспорта 

Ранее мы сообщали о том, что Петербург номинировали на ежегодную премию "World Travel Awards.

Фото:pixabay

Теги: автомобильные новости, новости спб, общество, ограничение движения спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии