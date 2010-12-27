"Одиннадцать молчаливых мужчин" ограничат движение в Петербурге

Движение закроют по Новгородской улице от проспекта Бакунина до 10-й Советской улицы.

В среду, 25 сентября. стало известно, что в Петербурге ограничат движение из-за съемок художественного фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин". Сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры города.

Движение закроют по Новгородской улице от проспекта Бакунина до 10-й Советской улицы, Старорусской улице от Новгородской до Евгеньевской улиц, 8-й Советской улице от Кирилловской до Новгородской улиц. Ограничения действуют с 28 по 30 сентября.

Отметим, что с 08:00 утра 27 сентября до 06:00 30 на этих участках запрещена остановка и парковка автотранспорта

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