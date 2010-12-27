В Петербурге Гранитная улица будет ограничена до мая

В Петербурге будут ограничены и закрыты улицы до весны.

В Санкт-Петербурге с завтрашнего дня, 30 декабря будут новые ограничения движения в Красногвардейском районе города.

Пресс-служба ГАТИ сообщает, что до 15 мая 2018 года работы на Гранитной улице будут продолжаться. В связи с этим на нескольких улицах движение транспорта будет ограничено, а на некоторых и вовсе закрыто.

Ограничения коснуться перекрестка Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы, а также проспекта Шаумяна от Казанской улицы до Гранитной улицы, включая перекресток с Казанской.

Отметим те улицы, которые закроют для движения: проезд Гранитной улицы в створе Новочеркасского проспекта; Гранитная улица от улицы Громова до Новочеркасского проспекта; Гранитная улица от Новочеркасского проспекта до Казанской улицы, включая перекресток с проспектом Шаумяна; местный проезд Гранитной улицы от проспекта Шаумяна до Новочеркасского проспекта.