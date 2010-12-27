Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге Гранитная улица будет ограничена до мая
Сегодня, 17:40
0
Shdaria
275

В Петербурге Гранитная улица будет ограничена до мая

0
 
 

В Петербурге будут ограничены и закрыты улицы до весны.

В Санкт-Петербурге с завтрашнего дня, 30 декабря будут новые ограничения движения в Красногвардейском районе города.

 
Пресс-служба ГАТИ сообщает, что до 15 мая 2018 года работы на Гранитной улице будут продолжаться. В связи с этим на нескольких улицах движение транспорта будет ограничено, а на некоторых и вовсе закрыто.
 
Ограничения коснуться перекрестка Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы, а также проспекта Шаумяна от Казанской улицы до Гранитной улицы, включая перекресток с Казанской.
 
Отметим те улицы, которые закроют для движения: проезд Гранитной улицы в створе Новочеркасского проспекта; Гранитная улица от улицы Громова до Новочеркасского проспекта; Гранитная улица от Новочеркасского проспекта до Казанской улицы, включая перекресток с проспектом Шаумяна; местный проезд Гранитной улицы от проспекта Шаумяна до Новочеркасского проспекта.
Все новости района
Теги: новости петербург , новости спб , ограничение движения спб , петербург , пробки спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5