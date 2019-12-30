"Белнефтехим" заявил о закупке первой партии российской нефти

Закупка будет производиться по цене, исключающей премию поставщикам.

Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" объявил о покупке первой партии российской нефти. Отмечается, что закупка будет производиться по цене, исключающей премию поставщикам. Об этом сообщается на сайте концерна.

Объем сырья, который должен поступить из России, а также накопленные ресурсы должны обеспечить безостановочную работу белорусских НПЗ до конца января.

Ранее стало известно, что Москва и Минск пока не заключили контракт на поставку российской нефти на НПЗ Белоруссии. Основной причиной назвали то, что Республика просит снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов за тонну. Эта сумма является премией к рыночной цене.

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах купить у России в 2020 году около 22 млрд кубометров газа и 24–25 млн тонн нефти. При этом он поставил условие, что стоимость не должна превышать уровень прошлогодних цен.

Ранее в "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому".